Анна Седокова показала лицо без косметики

Певица Анна Седокова показала внешность без косметики по пути в больницу. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке бывшая солистка группы «ВИА Гра» позировала на заднем сиденье машины в черном наряде. 40-летняя исполнительница надела пиджак и топ и дополнила образ бейсболкой. Кроме того, она распустила волосы и не стала наносить на лицо макияж.

«Еду к другому доктору. Надеюсь на хорошие новости. Я же сильная. Я справлюсь», — подписала фото знаменитость.

Также звезда показала видео из клиники, где ходила на костылях. Ранее она рассказала поклонникам, что получила компрессионный перелом ноги в двух местах.