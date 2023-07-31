Где сейчас Лена Миро

Блогер Лена Миро известна своими колкостями и выпадами в адрес звезд российского шоу-бизнеса. Она часто комментировала различные инфоповоды в едкой форме и выходила сухой из воды, несмотря на оскорбления.

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Свой блог автор вела на протяжении нескольких лет и неожиданно для всех решила его закрыть. О том, чем сейчас занимается Лена Миро, — в материале “Рамблера”.

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Путь к славе

Лена Миро (настоящее имя Елена Мироненко) начинала как писательница. В ее карьере были художественные книги, рассказы о жизни и литература с советами по ЗОЖу. Однако прославили ее не печатные издания. Она завела свой блог в “Живом Журнале” в 2010 году, и тогда она публиковалась под псевдонимом Miss Tramell. Сначала блог был анонимным и ничем не отличался по смыслу от современного. Там она так же оскорбляла знаменитостей и высказывалась на злободневные темы.

Подписчиков становилось все больше, комментарии делались все более едкими. Так Лена Миро пришла к славе: на нее начали обращать внимание звезды и цитировать в СМИ. Однако большинство знаменитостей с юмором относились к ее критике и не воспринимали всерьез.

Закрытие блога

В марте 2023 года Лена Миро написала свой последний пост в “Живом Журнале”. В нем она сообщила о закрытии популярного блога. Конкретных причин она не назвала. Отметила лишь то, что все должно меняться, но сил на то, чтобы что-то делать со своим блогом, у нее больше нет.

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Также Лена Миро рассказала, что пока не знает, закрывается ли ее блог навсегда или на время. Комментарии к посту она закрыла.

“Блог закрыт. Перерыв это или навсегда, время покажет”, — написала она.

Поклонники предположили, что Лена Миро закрыла блог из-за постоянных угроз со стороны звезд в свой адрес. Она нередко высказывалась о влиятельных знаменитостях и других известных личностях, поэтому могла закрыть свой блог. Другие уверены, что Лена Миро беременна, поэтому приостановила работу над всеми проектами — в ближайшее время у нее не выйдет ни одной книги.