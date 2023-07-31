Карди Би бросила микрофон в диджея после инцидента с фанаткой

Рэперша Карди Би бросила микрофон в диджея на очередном концерте в Лас-Вегасе. Видео с моментом разошлось по соцсетям.

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В ролике артистка закричала слово: «Плейбек», а потом бросила микрофон в сторону диджея. Многие предполагают, что рэперше не понравилось то, что ей забыли включить фонограмму, поэтому пришлось читать самостоятельно.

Накануне Карди Би бросила микрофон в облившего ее водой зрителя на концерте. Судя по ролику, слушатель вылил на исполнительницу напиток из своего стакана. Она, не задумываясь, швырнула в него микрофон в ответ.

Большинство поклонников поддержали исполнительницу, которая, предполагалось, попыталась прекратить фанатскую тенденцию бросать предметы в артистов.

8 июля певцу Гарри Стайлсу повредили лицо на концерте. Фанат бросил неизвестных предмет в Стайлса во время его выступления в Австрии.

Инцидент со Стайлсом стал четвертым с начала лета — 7 июня фанат бросил мобильный телефон в рэпера Дрейка.

3 июля в рэпера Lil Nas X бросили секс-игрушку. Ему удалось увернуться от броска, после чего он поднял игрушку и показал ее толпе.