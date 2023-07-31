"Это отвратительно": Бузову раскритиковали за видео в душе
Певица и телеведущая Ольга Бузова не упускает возможности похвастаться своими формами в соцсетях. В личном блоге артистка поделилась очередным пикантным роликом.
На видео Бузова позирует в серебристом купальнике в душе.
«Она не для всех. Она другая. После себя она всегда оставляет шлейф приятных воспоминаний о себе. Роскошные волосы, волнами по плечам, острый каблук, под которыми разбиваются сердца, эта спокойная, выдержанная сила. Она — исключительная тайна, загадочная тайна, разгаданная лишь самыми глубокими людьми» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала пост звезда.
В комментариях пользователи Сети не оценили сексуальное видео Ольги.
«Кто-нибудь скажите ей уже что это отвратительно», «Не пыжься. Тебя никто не хочет», «Какое жуткое несоответствие текста и картинки», «Абсолютный антисекс», «Какая-то фиксация на пятой точке», — раскритиковали исполнительницу.
Однако ее ролик понравился Светлане Бондарчук — она поставила на него «огонек».