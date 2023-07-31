"Это отвратительно": Бузову раскритиковали за видео в душе

«Она не для всех. Она другая. После себя она всегда оставляет шлейф приятных воспоминаний о себе. Роскошные волосы, волнами по плечам, острый каблук, под которыми разбиваются сердца, эта спокойная, выдержанная сила. Она — исключительная тайна, загадочная тайна, разгаданная лишь самыми глубокими людьми» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала пост звезда.