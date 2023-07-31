Звезда фильма "Барби" Эмма Маки стала амбассадором Burberry

Бренд Burberry пригласил звезду фильма «Барби» Эмму Маки прорекламировать новый аромат. Об этом пишет WWD.

Burberry выпустил первый аромат Goddess в многоразовом флаконе. Для рекламы нового аромата снялась актриса Эмма Маки, известная по ролям в сериале «Половое воспитание» и фильме «Барби». Она позировала в объективе фотографа Марио Сорренти.

Аромат вышел в продажу в понедельник, 31 июля, и будет продаваться по цене в $130.

«Уникальный гурманский аромат, в основе которого ваниль, дополненная лавандой. Ваниль собирается вручную, затем бобы в течение пяти-семи недель сушатся на солнце, после чего хранятся в деревянных ящиках для созревания и укрепления своего сладкого аромата», — сказано на сайте Burberry.