Звезда фильма "Барби" Эмма Маки стала амбассадором Burberry
Бренд Burberry пригласил звезду фильма «Барби» Эмму Маки прорекламировать новый аромат. Об этом пишет WWD.
Burberry выпустил первый аромат Goddess в многоразовом флаконе. Для рекламы нового аромата снялась актриса Эмма Маки, известная по ролям в сериале «Половое воспитание» и фильме «Барби». Она позировала в объективе фотографа Марио Сорренти.
Аромат вышел в продажу в понедельник, 31 июля, и будет продаваться по цене в $130.
«Уникальный гурманский аромат, в основе которого ваниль, дополненная лавандой. Ваниль собирается вручную, затем бобы в течение пяти-семи недель сушатся на солнце, после чего хранятся в деревянных ящиках для созревания и укрепления своего сладкого аромата», — сказано на сайте Burberry.
Эмма Маки сыграла в фильме «Барби» Греты Гервиг роль Барби. Сюжет картины рассказывает о том, как Барби изгнали из Барбилэнда, и теперь ей придется отправиться в мир реальных людей в поисках новой жизни.