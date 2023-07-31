Блейк Лайвли оправдалась за шутку об измене мужу

Супружеская пара Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли давно славятся своими «острыми» шутками. Супруги неоднократно шутят друг над другом как в жизни, так и в социальных сетях.

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Так, один из таких эпизодов привел к слуху, что Лайвли изменила своего супругу. Речь идет о публикации, которую выложила актриса у себя в социальных сетях. Один из её подписчиком отметил, что актриса сумела привести себя в хорошую форму, после рождения четверых детей.

В ответ на это Лайвли заявила, что это благодаря её тренеру Дону Саладино. В итоге подписчики подумали, что таким способ звезда намекает, что дети не от Райана Рейнольдса.