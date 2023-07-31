Инстасамку в облегающем наряде подняли на смех в сети

«Бэтмен уже не тот», «Это же Слендермен [выдуманный персонаж в виде человека без лица с руками-щупальцами — прим. «Ленты.ру»]», «Персонаж из страшной компьютерной игры, который появляется откуда ни возьмись и ему нельзя смотреть в лицо», «[Заказала] на AliExpress без примерки», — заявили юзеры.