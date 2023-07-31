Солистка Artik&Asti Севиль рассказала, как чувствовала себя «куклой»
Певица Севиль из дуэта Artik&Asti в разговоре с «СтарХитом» рассказала, как чувствовала себя пластиковой куклой из-за выгорания на работе.
«Настолько загоняешь себя в работе, что все кругом меркнет. Лет пять назад испытала подобные моменты, не понимала, зачем живу, просыпаюсь, куда-то еду, с кем-то встречаюсь, работаю. Как будто ты превращаешься в пластиковую куклу и проживаешь эту жизнь, а не живешь», — вспомнила Севиль.
Вместе с этим исполнительница признала, что считает себя счастливым человеком, несмотря на неудачный опыт в отношениях. Севиль отметила, что в определенный момент потеряла вкус к жизни и перестала видеть счастье в мелочах.
В начале июля певица признавалась, что ее травили в школе по национальному признаку. Однако к артистке перестали приставать после того, как она начала заниматься каратэ.
Солистка Artik&Asti получила первую популярность после участия в третьем сезоне шоу «Голос». Она выступала на проекте в команде Леонида Агутина. В 2022 году артистка заменила исполнительницу Анну Дзюбу в коллективе Artik&Asti.