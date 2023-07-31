Солистка Artik&Asti Севиль рассказала, как чувствовала себя «куклой»

«Настолько загоняешь себя в работе, что все кругом меркнет. Лет пять назад испытала подобные моменты, не понимала, зачем живу, просыпаюсь, куда-то еду, с кем-то встречаюсь, работаю. Как будто ты превращаешься в пластиковую куклу и проживаешь эту жизнь, а не живешь», — вспомнила Севиль.