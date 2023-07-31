Супермодель последовала тренду на торчащее белье

Шведская супермодель Эльза Хоск последовала популярному тренду и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя манекенщица снялась в белой майке и серых брюках, из-под которых было видно торчащее шелковое нижнее белье бренда Miu Miu. Ее образ дополнили небольшая кожаная сумка и часы.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Сама красота», «Икона стиля», «Очень красивый образ», «Тебе очень идет», «Нет слов. Слишком красиво», — высказывались они.