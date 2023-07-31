Алсу показала, как отдыхает в Турции после развода

Певица Алсу продолжает игнорировать слухи о разводе с Яном Абрамовым, который, согласно сплетням в дебрях шоубиза, изменяет ей с Анастасией Решетовой.

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Вместо дискуссий о личной жизни артистка предпочитает делиться развлекательным контентом и показывает публике, как ходит на шоппинг, устраивает уютные вечера с подругами, ходит в красивые заведения. На днях артистка показала кадры из Турции, где счастливая знаменитость нежится под лучами солнца, находясь на яхте.

«Жизнь измеряется не количеством наших вдохов, а моментами, от которых захватывает дыхание», – написала Алсу.

Общественность поразила ее естественная красота с наличием нежного макияжа. Некоторые юзеры иронично подметили, что женщин может так красить только развод, а значит, «одинокая» знаменитость уже его пережила.

«Время не властно над вами, Алсу! Потрясающая», «Какая вы красивая, женственная и нежная», «Вообще не меняется», «Какое идеальное лицо», — осыпают ее комплиментами фанаты.