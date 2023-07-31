Алсу показала, как отдыхает в Турции после развода

«Загорелая, счастливая и одинокая», — Алсу показала, как отжигает в Турции после развода
Певица Алсу продолжает игнорировать слухи о разводе с Яном Абрамовым, который, согласно сплетням в дебрях шоубиза, изменяет ей с Анастасией Решетовой.
Вместо дискуссий о личной жизни артистка предпочитает делиться развлекательным контентом и показывает публике, как ходит на шоппинг, устраивает уютные вечера с подругами, ходит в красивые заведения. На днях артистка показала кадры из Турции, где счастливая знаменитость нежится под лучами солнца, находясь на яхте.
«Жизнь измеряется не количеством наших вдохов, а моментами, от которых захватывает дыхание», – написала Алсу.
Общественность поразила ее естественная красота с наличием нежного макияжа. Некоторые юзеры иронично подметили, что женщин может так красить только развод, а значит, «одинокая» знаменитость уже его пережила.
«Время не властно над вами, Алсу! Потрясающая», «Какая вы красивая, женственная и нежная», «Вообще не меняется», «Какое идеальное лицо», — осыпают ее комплиментами фанаты.
К сожалению, Ян Абрамов не выходит на связь, чтобы поговорить о наболевшем. Только лишь Решетова намекнула в одном из своих комментариев о том, что роман ей нагло приписали и в этой истории она никак не фигурирует.