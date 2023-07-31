Брутян впервые показала новорожденного сына от Прилучного: «Самый крошечный человек»

Не успел малыш Микаэль появиться на свет, как звездные родители тут же увезли его с собой на отдых на Мальдивы. Новоиспеченная жена Прилучного Зепюр Брутян продолжает делиться кадрами семейного отпуска.

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Как оказалось, помимо супруга и маленького сынишки вместе с ними отправились отдыхать еще и дети Павла от первого брака, а также его мать Любовь Юрьевна.

На побережье блестящего прозрачного океана девушка записала ряд милых роликов, в одном из которых засветился и самый младший член семьи, наряженный в легкий полосатый бодик.

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«Самый сладкий, самый крошечный человек на острове. Любовь всей моей жизни!» — радостно заявила актриса, продемонстрировав общественности наследника главного «Мажора» страны.

На острове царила настоящая семейная идиллия. Поклонники звездной семьи даже сделали вывод, что родительнице Прилучного Зепюр нравится гораздо больше, чем предыдущая невестка Агата Муцениеце.