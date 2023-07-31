Ольга Бузова рассказала, как долго живет без интимной близости

Самая популярная телеведущая страны Ольга Бузова в очередной раз потрясла поклонников своей откровенностью. Знаменитость призналась, как долго у нее не было интимной близости.

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Личная жизнь Ольги Бузовой не дает покоя многим ее поклонникам, коллегам и недоброжелателям. Последние, к слову, уверены, что за спиной успешной теледивы стоит влиятельный любовник, чье имя Ольга, конечно, никогда и никому не раскроет.

Сама поющая звезда тем временем твердит — покровителей у нее нет и лишь трудолюбие сделало ее одной из самых обеспеченных знаменитостей в стране. И из-за этого погреться в лучах ее славы регулярно стремятся многие артисты. А бывший муж Дмитрий Тарасов и вовсе никак не поставит точку в своих публичных выяснениях отношений с Бузовой. Так пишут об Ольге и ее интимной стороне жизни ее преданные поклонники, желающие телеведущей найти наконец-то хорошего мужчину и обрести простое женское счастье.

Но сама Бузова вовсе не спешит бросаться в чьи-либо объятия. Особенно после романа с блогером Давой — Давидом Манукяном. Эти отношения продлился полтора года — с августа 2019 года по январь 2021-го и закончились крупным скандалом.

Бытует мнение, что Дава вовсе не был искренен с Ольгой, а лишь использовал их отношения, чтобы получить легкий пиар. Напомним, что после разрыва с Давой телезвезда так и не нашла мужчину, который смог бы быть ей поддержкой и опорой. Более того, 37-летняя Бузова вдруг пришла к выводу, что секс вовсе не для нее, в отличие от спорта и работы в кадре.

Прыгая на фитболе, Ольга сообщила через соцсети, что каждый день занимается спортом и съемками, а еще она спит. И когда кто-то из окружения знаменитости отметил важность секса, ответила:

«Нет, секс — это не мое. Я сексом не занималась с 21-го года».