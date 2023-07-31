Киркоров распустил руки в зрительном зале на своем концерте

Кадры с концерта Филиппа Киркорова опубликовал телеграм-канал «НеМалахов» . На видеозаписи видно, как артист обнял свою поклонницу, положил ей руку под грудь, затем под руку повел в толпу, где обнял еще одну фанатку и увел обратно, пританцовывая.

Все это он делал, пока исполнял песню. Артист не первый раз оказывается в центре скандала из-за резких выходок. Так, например, Киркоров бросал в человека из зрительного зала букет и хамил журналистке. Ранее «ФедералПресс» писал, что в Сети появились слухи о том, кто является невестой Филиппа Киркорова.