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Филипп Киркоров распустил руки в зрительном зале на своем концерте

Филипп Киркоров вновь привлек внимание медиа вызывающим поведением. Артист спустился со сцены в зрительный зал и распустил руки.

Киркоров распустил руки в зрительном зале на своем концерте
© РИА "ФедералПресс"

Кадры с концерта Филиппа Киркорова опубликовал телеграм-канал «НеМалахов». На видеозаписи видно, как артист обнял свою поклонницу, положил ей руку под грудь, затем под руку повел в толпу, где обнял еще одну фанатку и увел обратно, пританцовывая.

Все это он делал, пока исполнял песню. Артист не первый раз оказывается в центре скандала из-за резких выходок. Так, например, Киркоров бросал в человека из зрительного зала букет и хамил журналистке. Ранее «ФедералПресс» писал, что в Сети появились слухи о том, кто является невестой Филиппа Киркорова.

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