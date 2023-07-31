Ирина Дубцова на отдыхе игнорирует намеки на лишний вес

Певица Ирина Дубцова вот уже несколько месяцев борется с лишним весом. Для неё полнота является проблемой - знаменитость признавалась в социальных сетях, что стесняется своего тела. Возможно, из-за этого она всегда тщательно подбирает ракурсы, чтобы максимально скрыть свои нынешние формы.

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Так, отдыхая на Мальдивах, певица отдаёт предпочтение просторной одежде. Лёгкие платья без ярко выраженной талии скрывают изменения в фигуре Ирины Дубцовой. А вот стройные ноги исполнительница с готовностью демонстрирует - например, на недавних фотографиях с пляжа, которыми она поделилась в социальных сетях.

Несмотря на старания, Дубцова до сих пор сталкивается с негативными комментариями. Пока поклонники называют певицу красавицей, недоброжелатели говорят о том, что она себя «запустила». И это при том, что ранее Ирина Дубцова объясняла: причины её полноты кроются в проблемах со здоровьем.

Впрочем, знаменитость пропускает негатив мимо ушей. На своей странице она пишет лишь об отдыхе.

- Красота и умиротворение! А вечером пятикилограммовых рэд снэпперов таскаю, - написала она под недавним фото.

Для справки: рэд снэппер - рыба, которую в русском языке принято называть кампечинским или мексиканским луцианом. Похоже, Дубцова на отдыхе не забывает наслаждаться местными деликатесами.