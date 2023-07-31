Джастин Бибер случайно сказал о беременности жены

Знаменитая звездная пара музыканта Джастина Бибера и модели Хейли Болдуин может ждать пополнения в семье. Об этом пишет издание WomanHit.

В СМИ появилась информация от папарацци, которые фотографировали пару. До того момента, как Джастин Бибер заметил фотографов, он произнес такую фразу: "Я понимаю, что ты беременна, но..." Он замолчал, когда увидел, что их снимают.

До этого в Сети уже публиковали снимок, на котором Хейли Бибер держит руку на своем животе.