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Кристина Агилера позировала в сверкающей юбке в форме сумки

Кристина Агилера надела блестящую розовую мини-юбку, напоминающую сумку Hermès Birkin. Об этом пишет Daily Mail.

Кристина Агилера позировала в сверкающей юбке в форме сумки
© Газета.Ru

42-летняя певица опубликовала снимок в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где на ее страницу подписано 9,1 миллионов человек. В подписи она отметила, что сумка — «драгоценный товар», и добавила эмодзи розового банта. Всего за пару часов фото набрало более 100 тысяч лайков.

Певица включила в пост видеоклипы с модных показов, на которых модели демонстрировали эту и другие подобные модели юбок, выходя на подиум.

На фото Агилера отметила дизайнеров NAMILIA и A-Morir, которые работали над созданием юбки, а также своего стилиста Криса Хорана, работавшего с Розалией, Charli XCX и Барби Феррейрой.

Броскую юбку певица надела с черной футболкой, солнцезащитными очками и туфлями на шпильках с открытым носом.

Певица регулярно принимает участие в дерзких съемках и выбирает провокационные наряды. В апреле Кристина Агилера устроила откровенную фотосессию со своим женихом Мэттью Батлером. На одном из снимков 42-летняя исполнительница предстала топлес, а ее жених прикрывал руками ее обнаженную грудь.

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