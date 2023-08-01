Наталья Фриске призналась, что пыталась забеременеть 12 лет

«3 замершие беременности, 1 неудачное эко (с бывшим мужем). Потом диагностировали непроходимость труб, в итоге решилась опять на эко, на этот раз прошла полное обследование, и все получилось с первого раза» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала она.