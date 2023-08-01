Наталья Фриске призналась, что пыталась забеременеть 12 лет
37-летняя Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, рассказала, что на протяжении многих лет не могла забеременеть. Подробностями знаменитость поделилась в личном блоге.
Так, Наталья призналась, что в течение 12 лет пыталась забеременеть.
«3 замершие беременности, 1 неудачное эко (с бывшим мужем). Потом диагностировали непроходимость труб, в итоге решилась опять на эко, на этот раз прошла полное обследование, и все получилось с первого раза» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала она.
Фриске не скрывает, что одна воспитывает годовалую дочь Луну. Однако звезде периодически приходят вопросы: «Где отец малышки?».
«Да что же все прицепились с этим вопросом? Был донор! У Луны нет отца! В графе отец стоит прочерк! На этом точка! Прошу больше этот вопрос не поднимать!» — заявила сестра Жанны.