Логинов о своей семье: «У меня никого нет ближе жены»

«Для меня всегда было важно чувствовать разноплановость: в кино я один, на сцене — другой, на телевидении — третий. <...> Пик моей популярности пришелся на момент сериала «Счастливы вместе» — и, к моей радости, он закончился. Теперь я могу спокойно ходить по улицам», — поделился актер.