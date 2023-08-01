Звезда сериала «Счастливы вместе» Логинов о своей семье: «У меня никого нет ближе жены»
Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов, который сыграл роль Гены Букина, в семье особенно ценит доверие и уважение к своему партнеру. Он женат на актрисе Марии Гуськовой, недавно у них родился внук. О своих жизненных уроках он рассказал WomanHit.ru.
«Самое большое счастье — засыпать и просыпаться с любимым человеком. Супруги — в первую очередь друзья. У меня никого нет ближе моей жены», — сказал артист.
В работе для него наиболее ценна разноплановость, продолжил Логинов.
«Для меня всегда было важно чувствовать разноплановость: в кино я один, на сцене — другой, на телевидении — третий. <...> Пик моей популярности пришелся на момент сериала «Счастливы вместе» — и, к моей радости, он закончился. Теперь я могу спокойно ходить по улицам», — поделился актер.
Он также рассказал, что по своей натуре является реалистом и считает себя коммуникабельным человеком, но иногда усталость приводит к тому, что ему «не хочется никого видеть».
«Вернись я в прошлое, я выбрал бы менее зависимую профессию. Мог бы стать талантливым прорабом и строить дома», — заключил он.