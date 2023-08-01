Экс-жена Марата Башарова показала их подросшего сына
Экс-жена актера Марата Башарова показала их подросшего сына. Елизавета Шевыркова опубликовала в соцсетях редкие фото с Марселем, снятые в день его рождения.
«Ты невероятно быстро растешь, время летит, и вместе за ним летим мы...Ты все еще моя вселенная, мой океан и мое большое солнце, но иногда жгучее и с проливными дождями. Но это жизнь, ты растешь, меняешься, и я вместе с тобой. Как можно меньше острых углов и разочарований. Пусть на пути будет как можно больше теплых и открытых людей. Будь счастлив и здоров. Я всегда с тобой и за тебя. Люблю бесконечно», — написала женщина.
Марат Башаров два года был женат на своей поклоннице Елизавете Шевырковой. Артист после развода несколько месяцев жил с бывшей супругой в одной квартире и даже ходил с ней на концерты, однако потом они начали публично выяснять отношения. Телеведущий жаловался поклонникам, что экс-жена не дает возможности видеться с сыном и настраивает мальчика против него, а Елизавета Шевыркова указывала не неадекватное поведение артиста и алкогольную зависимость. Но позже родители Марселя смогли договориться, поэтому актер принимает активное участие в жизни ребенка.
У Марата Башарова также есть 18-летняя дочь, Амели родилась в его первом браке с Елизаветой Круцко.