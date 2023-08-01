Экс-жена Марата Башарова показала их подросшего сына

«Ты невероятно быстро растешь, время летит, и вместе за ним летим мы...Ты все еще моя вселенная, мой океан и мое большое солнце, но иногда жгучее и с проливными дождями. Но это жизнь, ты растешь, меняешься, и я вместе с тобой. Как можно меньше острых углов и разочарований. Пусть на пути будет как можно больше теплых и открытых людей. Будь счастлив и здоров. Я всегда с тобой и за тебя. Люблю бесконечно», — написала женщина.