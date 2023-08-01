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Звезда «Сладкой жизни» Ильяшенко рассказала о своем отношении к боям без правил

Актриса Лукерья Ильяшенко заявила в интервью «Газете.Ru», что негативно относится к спортивным боям без правил как явлению.

Звезда «Сладкой жизни» рассказала о своем отношении к боям без правил
© Газета.Ru

«Мне не прикольно смотреть на мутузящихся чуваков, я этого не понимаю, агрессия не порождает во мне никакого трепета. Мне не нравится смотреть, как люди калечат друг друга, это вызывает у меня дискомфорт», — объяснила она.

По словам Ильяшенко, она не интересуется и другими «спортивными зрелищами», включая футбол и баскетбол.

«Со спортивными зрелищами у меня вообще туго. Если вы захотите меня убить, заставьте посмотреть футбольный или баскетбольный матч — я гарантированно умру от скуки к середине первого тайма», — добавила актриса, с детства занимавшаяся балетом.

Актриса Лукерья Ильяшенко известна по ролям в «Сладкой жизни», «Happy End», «Вампирах средней полосы», «Изменах», «Химере», «Призраке», «Замерзших» и «Молодежке».

О комплексах, обретенных в балетной школе, драках на съемочной площадке сериала «Колотушка» и за ее пределами актриса рассказала в нашем интервью. Читайте его здесь.

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