Сюзанн Сомерс диагностировали рак молочной железы во второй раз

«Как вы знаете, два десятилетия назад у меня был рак груди. Время от времени он снова всплывает, а я продолжаю бороться с ним», — призналась Сомерс.

«Для меня это не в новинку. Знаю, как надевать боевое снаряжение и идти в бой», — добавила актриса.

По словам Сомерс, побороть болезнь и справиться со всеми испытаниями ей помогла и помогает семья. Поэтому она поблагодарила своих родных.

«Все дело в том, кого любишь ты и кто любит тебя — а я вас люблю», — подытожила писательница.

Сюзанн Сомерс известна по роли в сериалах «Шаг за шагом» и «Трое — это компания». Она также автор нескольких бестселлеров — «Голая правда о биоидентичных гормонах» и «Книга о биоидентичной заместительной терапии гормонами». Сомерс опубликовала две автобиографии, книги о диетах и др. Она нередко говорит об эффективности альтернативных методов медицины, за что подвергается критике.