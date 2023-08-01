Дэвид Бекхэм показал, как 12-летняя дочь делает ему макияж

Ты можешь быть сколько угодно богатым и знаменитым, но устоять перед маленькими шалостями дочки не сможешь. Примерный семьянин Дэвид Бекхэм вот уже который раз доказывает нам эту простую истину, демонстрируя, что даже для мирового футболиста подурачиться с детьми — дело святое.

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Спортсмен опубликовал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) свежий снимок с 12-летней дочерью Харпер, на котором та делает отцу макияж. Дэвид, надо отдать должное, сидит смирно и, судя по всему, выполняет все приказы своего персонального визажиста: глаза вверх, лицо к свету.

«Папочке, видимо, нужно было немного пудры и контуринга (не знаю, что это значит, но выгляжу я лучше, чем когда-либо)», — подписал фотографию Бекхэм.

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Подписчики тут же пришли в восторг, а некоторые из них оказались щедры и на трогательные слова.

«Чего бы ни за хотела маленькая принцесса, король всегда будет рядом», — такой комментарий оставили под снимком.