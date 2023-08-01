Лариса Долина объяснила, зачем возит на гастроли холодильник

«Очень люблю китайскую еду и готова ее есть круглосуточно! Ну я имею в виду те два раза, что я себе позволяю в сутки. Моя Линочка научилась готовить много блюд из китайской кухни, зная это мое предпочтение и пристрастие. Очень вкусно у нее получается! И это всегда беспроигрышный вариант, особенно когда езжу на гастроли. Как правило, туда с собой всегда беру холодильник только с той едой, которую готовит моя дочь. Очень вкусно, поверьте. Меня удивить трудно, и я понимаю толк в еде», — объяснила артистка.