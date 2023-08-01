Лариса Долина объяснила, зачем возит на гастроли холодильник
Певица Лариса Долина призналась поклонникам в соцсетях, что на гастроли берет холодильник с едой. По словам звезды, она ест только блюда, которые готовит дочь, учитывая ее предпочтения и диету.
«Очень люблю китайскую еду и готова ее есть круглосуточно! Ну я имею в виду те два раза, что я себе позволяю в сутки. Моя Линочка научилась готовить много блюд из китайской кухни, зная это мое предпочтение и пристрастие. Очень вкусно у нее получается! И это всегда беспроигрышный вариант, особенно когда езжу на гастроли. Как правило, туда с собой всегда беру холодильник только с той едой, которую готовит моя дочь. Очень вкусно, поверьте. Меня удивить трудно, и я понимаю толк в еде», — объяснила артистка.
Звезда меньше чем за год похудела на 20 килограммов. Исполнительница говорила, что ей пришлось отказаться от многих любимых продуктов и блюд, под запретом оказались фрукты и даже чай. Однако за три недели певица привыкла к новой системе питания, а результаты мотивировали ее не нарушать режим, который она продолжает соблюдать.
Ангелина Долина рассказывала, что помогает матери держать строгую диету и ей это только в радость. По словам дочери исполнительницы, ей сложно все время поддерживать себя в форме, поэтому она восхищается силой воли родительницы. У женщины был опыт похудения на 20 килограммов, но тогда она постоянно контролировала вес, практически каждый день занималась в спортзале и ела только «правильную» еду, однако устала от такого образа жизни.