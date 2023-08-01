Решетова рассказала, как переживает разлуку с сыном от Тимати

Вот уже неделю мы любуемся снимками Тимати с мексиканского курорта, на который он отправился в компании возлюбленной Валентины Ивановой , мамы Симоны Яковлевны и, конечно, двоих детей — 9-летней Алисы и 3-летнего Ратмира. О том, как разлуку с последним восприняла его мама Анастасия Решетова , рассказала сама девушка в инстаграме (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Бывшая спутница рэпера призналась, что для нее такое длительное время вдали от сына — месяц, на секундочку — впервые. А потому ожидания, пишет Настя, были тревожными. Но, как выяснилось, отдых с известным папой оказался полезным и для самого Ратмира, и для его мамы. Сейчас Решетова наслаждается телефонными разговорами с ребенком и его рассказами о пляжных буднях. Блогер рада, что взрослеющий сын хорошо веселится и без нее.