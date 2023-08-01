«Мне никто бы не предложил сыграть Барби, потому что я не блондинка с голубыми глазами и вообще не типаж. Я — типаж антагониста, у меня сложное лицо! Никто и никогда в жизни не предложит мне сыграть Барби, не может быть такого. Разве что Бабу-Ягу», — подчеркнула она.