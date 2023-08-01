Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала о сложных отношениях с самой собой
Актриса Лукерья Ильяшенко призналась «Газете.Ru», что в прошлом у нее присутствовали проблемы с самооценкой. Виной тому, по словам звезды «Сладкой жизни», было отношение преподавателей в балетной школе и ее собственной матери.
«Отношения с самой собой у меня всегда были сложные — «спасибо» балетной школе, где нас называли жирными, страшными и бездарными. И «спасибо» маме, которая поддерживала политику балетной школы», — объяснила она.
Со временем, уточнила актриса, она научилась принимать себя:
«Сейчас мне 34 года — и я еще никогда себе так не нравилась, как в настоящий момент. Особенно когда получается преодолевать себя».
Ильяшенко добавила, что ее внешность накладывает некоторые ограничения на актерскую карьеру.
«Мне никто бы не предложил сыграть Барби, потому что я не блондинка с голубыми глазами и вообще не типаж. Я — типаж антагониста, у меня сложное лицо! Никто и никогда в жизни не предложит мне сыграть Барби, не может быть такого. Разве что Бабу-Ягу», — подчеркнула она.