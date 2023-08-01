«Это был крах»: Михальчик назвала причину развода с мужем

«Я не планировала разводиться, для меня это было крахом всего, я думала что мир рухнет...В своем единственном браке я не смогла смириться с безответственностью со стороны мужа и впоследствии с его невниманием. Семьи у нас не было, я сама ее себе нарисовала. Я мечтала о ребенке, и он у меня, слава Богу, есть, и, наверное, это самое главное. Я ни в чем его не виню, не держу обиды и желаю ему всего хорошего», — поделилась артистка.