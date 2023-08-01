«Это был крах»: Михальчик назвала причину развода с мужем

«Это был крах»: певица Юлия Михальчик объяснила, почему развелась с отцом ребенка
Певица и бывшая участница «Фабрики звезд» Юлия Михальчик объяснила в интервью изданию «Hello!», почему развелась с отцом ребенка. Она призналась, что не смогла смириться с безответственностью бывшего мужа.
«Я не планировала разводиться, для меня это было крахом всего, я думала что мир рухнет...В своем единственном браке я не смогла смириться с безответственностью со стороны мужа и впоследствии с его невниманием. Семьи у нас не было, я сама ее себе нарисовала. Я мечтала о ребенке, и он у меня, слава Богу, есть, и, наверное, это самое главное. Я ни в чем его не виню, не держу обиды и желаю ему всего хорошего», — поделилась артистка.
Исполнительница в 2013 году родила первенца Александра от бизнесмена Владимира Гоева, а через три года после этого события супруги развелись. По словам звезды, сын не общается с отцом, а виделись они один раз за три года. Юлия Михальчик призналась, что, видя сильные переживания ребенка, попросила бывшего мужа больше ничего ему не обещать и не приезжать. Артистка воспитывает мальчика одна, и ее это устраивает.