Утяшева рассказала, как Винер способствовала ее замужеству с Волей

Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева вспомнила в шоу «Малахов», как тренер по художественной гимнастике Ирина Винер познакомилась с ее будущим мужем Павлом Волей.

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По словам Утяшевой, все началось с того, что Винер пригласила ее к себе пожить. На тот момент гимнастка переживала тяжелый период — ее матери не стало.

Телеведущая отказалась от предложения тренера. Утяшева объяснила это тем, что Винер и так много для нее сделала. Более того, у нее есть молодой человек, который сможет о ней позаботиться. Тренер попросила познакомить гимнастку с ним. Им оказался шоумен Павел Воля.

«И Павел Воля набрал Ирине Александровне. Она ему сказала одно: «Ты с ней не играешься? Девочке очень плохо. У тебя какие намерения – на ней жениться?» Он сказал: «Да, я хочу на ней жениться». Она ответила: «Женись, потом поговорим», — вспомнила Утяшева.

Утяшева поблагодарила Винер за все, пожелав ей здоровья терпения и всего наилучшего.