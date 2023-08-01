54-летняя Лопес снялась в кружевном белье

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя исполнительница поделилась серией снимков, на которых она позирует в гримерной комнате. На размещенных кадрах знаменитость показала подтянутую фигуру в комплекте кружевного нижнего белья синего цвета. При этом ее образ дополняет голубой халат, выполненный из легкой ткани, и босоножки на шпильках.

Поклонники восхитились моложавой внешностью артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 645 тысяч лайков.

«Никогда не видела такого, чтобы кто-то так чертовски хорошо выглядел в 54. Она потрясающая», «Джей Ло заставляет меня стать лучшей версией себя», «Стареешь, как хорошее вино», «Какое прекрасное тело», «Королева», — высказывались они.