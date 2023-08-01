Мария Порошина поделилась секретами красоты

Актриса Мария Порошина рассказала в беседе с изданием «7дней», как сохраняет красоту и молодость лица и тела.

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Порошина уверена, что все советы по уходу индивидуальны. Каждый день артистка питает кожу кремами и тониками для лица. Помимо этого, она раз в три месяца ходит к косметологу.

«Очень люблю сама делать кремы, смешивая разные составы. Например, в гель с гиалуронкой или с коллагеном добавляю жирный питательный крем. Когда нужно, применяю ампульный уход. Одной ампулы мне хватает на вечер и на утро, а сверху кладу крем», — поделилась звезда.

Порошина также соблюдает диету. Она обращается к профессиональным диетологам, которые помогают ей скорректировать питание. Периодически артистка сдает анализ крови, чтобы увидеть, чего ей не хватает в организме.

«Терапевт смотрит, какую систему организма мне нужно поддержать, какие витамины, минералы, БАДы пропить. Мало увидеть в крови, предположим, низкий уровень железа. Важно понять, почему это происходит. Нюансов масса! Поэтому со своим здоровьем не экспериментирую», — рассказала актриса.