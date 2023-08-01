«Я не виноват, что ко мне пришли Киркоров и Слава. Я фанатик хирургии»

Об уголовном деле, недовольных пациентах и работе кальянщиком.

Про уголовное дело об увеличении груди

Был случай в 2018 году, оперировалась пациентка. Была некая ишемия. Это бывает, это есть везде, во всех научных статьях. Когда мы прошли все проверки в 2018 году, дело утихло. В 2022 году неожиданно все опять поднялось, начались проверки. Почему было уголовное дело: инкриминировали умышленный вред здоровью группой неустановленных лиц, ссылаясь на то, что у меня есть проблемы с документами. Мои юристы отправили пациентку на [медицинскую] экспертизу. Никаких нарушений выявлено не было. С пациенткой была проведена беседа, что такого рода последствия могут быть. Она все поняла, написала расписку, что ей все объяснили. Бонусом ей сделали повторную операцию. Так что она счастлива и довольна, поэтому нигде не распространяет эту историю.

Про обвинения Славы, Любови Успенской и травлю

Это происки их некомпетентного адвоката, это не первая ложь. Все начинается с выполнения рекомендаций. «Super.Ru» выложили аудиозапись, где Сланевская на раннем послеоперационном этапе пишет моим помощницам, которые курируют пациентов, что она перегуляла, перепрыгала, перетанцевала и у нее болит все: болят швы, болят бока, болят живот. Вторая ложь: указывают, что у меня якобы нет соответствующих документов. На это мы предоставили дипломы, сертификаты, заключение Минздрава, заключение Росздрава, что я начиная с 2015 года и по сей день официально имею право осуществлять медицинскую деятельность по специальности пластической хирургии. И вот так все по пунктам, там очень много лжи.

Они создали группу, где раздают задания людям, управляют ими: задают настрой, разжигают межнациональную рознь, указывая на мою национальность, разжигают ненависть. И при этом используют фотографии осложнений не моих пациентов. Пусть приложат документы, кто хирург этой пациентки. Там просто идет травля и всем этим руководит их адвокат. Боюсь, что ей грозит… Но это уже будет разбираться следствие, разбираться органы.

Про действия защиты и недовольных пациентов

Мы все живем в правовом демократическом государстве, где есть такая прекрасная инстанция, как суд, который взвесит все факты. Есть следствие, которое должно провести ряд действий, оценить, есть ли состав преступления или нет.

Я же не юрист, я доктор. Я могу сказать, почему так зажило, почему так отрезали или почему так нарезали. А есть состав или нет — это будет определять следствие.

Каждый случай нужно разбирать индивидуально. Да, где-то действительно есть мои недовольные пациенты. Но я и раньше говорил: недовольных пациентов нет у того, кто не оперирует, либо он просто врет. Конечно, [такие пациенты] есть — и на каждого есть свое объяснение.

Я никогда в жизни не обвинял пациентов. Даже если они ко мне приходит и говорит: «Я пошла на серфинге кататься, я пошла с тарзанки прыгнула». Я не ругаю, я не говорю: «Ты виновата, ты дура, уходи». Я говорю: «Ничего страшного. Давай попьем эти лекарства, вот это сейчас поправим, на коррекцию ляжем». Поэтому каждый претензионный случай мы будем рассматривать отдельно.

Если они показывают свои «после» с некоторых ракурсов — пусть покажут и «до». Сейчас есть пять или шесть девочек, которые недовольны моими работами — у четверых есть на руках бумаги, что они не имеют ко мне претензий и получили свою компенсацию.

У пятерых были сложнейшие переделки. До этого они три раза где-то оперировались, я их брал спасать.

Про отношения с другими хирургами

Я стольким людям помог. Бывало и бесплатно, были и очень сложные переделки. Зайдите на мой YouTube-канал, там есть преображение девочки: она обошла 19 хирургов, ей все отказали. Я взял ее. Но я никогда в жизни не выходил и не пиарился на этом. Я не говорил, что я переделал после того, другого или третьего [хирурга].

А сейчас повылазило всяких разных экспертов, у которых такое прошлое, что если я открою свое досье на них, то им самим станет страшно.

Но я не буду опускаться до уровня обкидывания друг друга грязью. Я хирург, я выше этого. Есть претензия? Приходите, пообщаемся, разберемся. Не сможем прийти к консенсусу? Есть специализированные органы, есть медицинские экспертизы.

Я на сегодняшний день один из самых успешных, талантливых и известных хирургов. Причем я это сделал не намеренно — так сложились обстоятельства. Я не виноват, что ко мне пришел Киркоров. Я не виноват, что ко мне пришла Яна Рудковская. Я не виноват, что ко мне пришла те же Люба и Слава, которые меня хвалили годами, и многие многие-многие звезды. Инстасамка, Дава и так далее. Я это заработал трудом. Я работал по 7 дней в неделю. Я каждый день был на связи. Я приезжал в клинику по воскресеньям. И, конечно же, я заработал себе классную, хорошую репутацию.

Понятно, что, допустим, пандемия и нет ни у кого пациентов, а Хайдаров оперирует. Или началась специальная военная операция, ни у кого нет пациентов, а Хайдаров оперирует. Либо началась мобилизация или же там курс доллара поднялся, ни у кого нет операций, а хирург оперирует… Я же в этом не виноват. Я же не забираю их пациентов. Я не говорю про них плохо, чтобы переманить. Я просто делаю свою любимую работу. Я фанатик хирургии, фанатик своего дела. Мне ежедневно отправляют сотни, я не побоюсь слова, довольных отзывов не просто людей, которые меня поддерживают, а моих пациентов. Они не стесняются отправлять свои фотографии. Но что делают СМИ? Они не берут хорошие отзывы, они ищут каких-то негативщиков.

Про работу кальянщиком

Меня начали оскорблять, что я кальянщик-хирург. Но то, что я кальянщик — это не они расследованием выяснили. Это я вышел и сказал. Чтобы нашей молодежи, нашим студентам сказать, что ребята, я не Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), нет. Учимся, работаем над собой, развиваемся. Нет плохих работ.