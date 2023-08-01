60-летняя Свиридова опубликовала честное фото своей фигуры в бикини

60-летняя певица Алена Свиридова опубликовала честное фото своей фигуры в купальнике. Она позировала в бикини перед зеркалом и поделилась снимком в соцсетях.

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«Я — на заплыв», — написала артистка, которая отдыхает в Крыму.

Фолловеры знаменитости восхитились ее фигурой:

«Вы в прекрасной форме», «Вот это да», «Круто выглядите», «Вот что значит гены и правильный образ жизни», «Какая вы молодец», «Замечательная фигура», «Вы мой мотиватор», «Потрясающая женщина, мое восхищение».

Алена Свиридова рассказывала, что старается вести здоровый образ жизни, следить за питанием и заниматься спортом. Артистка в летний период из активностей предпочитает бег и плавание, которые улучшают не только ее физическое, но также моральное состояние.