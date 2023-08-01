60-летняя Свиридова опубликовала честное фото своей фигуры в бикини

60-летняя Алена Свиридова опубликовала честное фото своей фигуры в бикини
60-летняя певица Алена Свиридова опубликовала честное фото своей фигуры в купальнике. Она позировала в бикини перед зеркалом и поделилась снимком в соцсетях.
«Я — на заплыв», — написала артистка, которая отдыхает в Крыму.
Фолловеры знаменитости восхитились ее фигурой:
«Вы в прекрасной форме», «Вот это да», «Круто выглядите», «Вот что значит гены и правильный образ жизни», «Какая вы молодец», «Замечательная фигура», «Вы мой мотиватор», «Потрясающая женщина, мое восхищение».
Алена Свиридова рассказывала, что старается вести здоровый образ жизни, следить за питанием и заниматься спортом. Артистка в летний период из активностей предпочитает бег и плавание, которые улучшают не только ее физическое, но также моральное состояние.
У знаменитости двое детей. В первом браке с Сергеем Свиридовым у артистки родился сын Василий, сейчас ему 39 лет, он программист и живет в Канаде. А в отношениях с манекенщиком Дмитрием Мирошниченко у звезды появился на свет Григорий, ему 19 лет, он учится в ГИТИСе.