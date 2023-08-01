Кроуфорд повторила культовый образ из рекламы Pepsi 1992 года

Американская супермодель Синди Кроуфорд повторила культовый образ из рекламы напитка Pepsi, в которой она впервые снялась в 1992 году. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

57-летняя знаменитость выложила видео, в котором она запечатлена выходящей из машины в облегающих джинсах и белой майке с глубоким декольте. Визажисты также сделали ей макияж в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, создали пышную укладку с начесом и добавили к образу манекенщицы крупные круглые серьги.

Известно, что данный ролик был снят к запуску песни актрисы Энджелы Лакеты Мур и рэперши Saucy Santana.