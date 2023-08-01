Анастасия Решетова сообщила, как переживает разлуку с сыном от Тимати

Модель и блогерша Анастасия Решетова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не переживает из-за отъезда сына Ратмира.

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Решетова уточнила, что сын отправился на отдых с отцом, рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати). Изначально модель думала, что ей будет очень тяжело из-за разлуки с ребенком, однако так не произошло.

«Мамино сердце спокойно, и я радуюсь за то, что он сейчас проводит время с другими членами своей семьи», — объяснила блогерша.

Решетова отметила, что Ратмир уже достаточно взрослый и уже сам звонит ей, чтобы рассказать о своих делах. По словам звезды, она и сын скучают друг без друга, но в то же время радуются, что обоим сейчас хорошо.

«Найти в своем ребенке друга — очень большая удача и ценность. Так и живем», — заключила модель.