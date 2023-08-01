60-летняя Алена Свиридова показала фигуру в бикини
60-летняя певица Алена Свиридова решила похвастаться своей фигурой. Соответствующее фото звезда выложила в личном блоге. На опубликованном кадре Свиридова продемонстрировала свое тело в черном бикини.
«Пока, гитарочка. Я — на заплыв. Вернусь в тебе через пару часов» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала пост исполнительница.
WomanHit.ru
Поклонники Алены отметили, что у нее отличная фигура.
«Вы в прекрасной форме», «Не просто в прекрасной, а в абсолютно натуральной, 'Вы сама как гитарочка», «Женщина огонь», — написали они в комментариях.