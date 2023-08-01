54-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в нижнем белье
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками личного блога кадрами из фотосессии, снятой для рекламной кампании итальянского бельевого бренда Intimissimi.
На снимках Дженнифер Лопес, которой на прошлой неделе исполнилось 54 года, позирует в бирюзовом комплекте, состоящем из бюстгальтера с пушапом и полупрозрачных трусов с заниженной талией. Певица дополнила образ шелковым халатом в тон комплекту и прозрачными босоножками на шпильке. Звезда собрала волосы в небрежную укладку и сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.
«Счастливого понедельника. Всем отличной недели!» — подписала фотографии звезда.
В середине июля Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали первую годовщину свадьбы романтическим ужином в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. Влюбленные поженились в июле 2022 года — спустя 20 лет после первой помолвки.
Бен Аффлек впервые сделал Дженнифер Лопес предложение руки и сердца в 2002 году, однако свадьба, запланированная на 2003-й, так и не состоялась. В 2021-м бывшие звезды возобновили свои отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились. Через месяц после скромной свадебной церемонии в Вегасе, молодожены устроили пышное празднование в поместье Аффлека в Райсборо (штат Джорджия, США).