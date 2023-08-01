Звезду «Постучись в мою дверь» раскритиковали за «истощенную» фигуру

Перед камерой Ханде Эрчел позировала в черном платье с разрезами на талии и до середины бедра, а также с глубоким декольте. Образ дополнили золотые украшения и солнцезащитные очки.

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином. Летом 2022 года стало известно, что Керем Бюрсин ведет переговоры о съемках в российском проекте. В свою очередь Ханде Эрчел пробует свои силы в США — в скором времени с ней выйдет сериал «Два незнакомца», а также фильм «Пьянящая любовь».