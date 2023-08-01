Звезду «Постучись в мою дверь» раскритиковали за «истощенную» фигуру
Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел опубликовала фото с путешествия на яхте. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Перед камерой Ханде Эрчел позировала в черном платье с разрезами на талии и до середины бедра, а также с глубоким декольте. Образ дополнили золотые украшения и солнцезащитные очки.
Однако поклонники не оценили фотографии. По их мнению модель сильно похудела.
«Слишком худая», «Кости сплошные», «Зачем было так худеть?», «Что с фигурой?», «Почему так видно кости?», «Жутко выглядишь», — написали пользователи соцсетей.
Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином. Летом 2022 года стало известно, что Керем Бюрсин ведет переговоры о съемках в российском проекте. В свою очередь Ханде Эрчел пробует свои силы в США — в скором времени с ней выйдет сериал «Два незнакомца», а также фильм «Пьянящая любовь».