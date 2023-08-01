Звезда "Импровизации" поделился неожиданными подробностями о своем прошлом

Комик и звезда шоу «Импровизация» Дмитрий Позов раскрыл интересные подробности о своем прошлом в интернет-шоу Skillbox «Кем будет дальше?». В рамках шоу российским селебрити предлагается пройти тест на профориентацию и найти новую работу мечты.

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Комик признался, что до карьеры на ТВ десять лет учился на стоматолога-ортопеда. Позов иронично рассказал о том, что в детстве сначала хотел быть ниндзя, потом трансформером, а затем футболистом. Его профессиональные поиски длились до того, как дед Дмитрия решил, что мальчик — прирожденный врач.

При этом Позов рассказал, что если бы выбирал, чем заниматься сейчас, открыл бы шаурменную. Правда результаты профтестирования на шоу показали, что у него совсем нет предпринимательской жилки, зато он мог бы стать хорошим сонграйтером, создателем электронной музыки и копирайтером.