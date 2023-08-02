Елизавета Арзамасова высказалась о беременности
Елизавета призналась, что она никак не готовилась к рождению сына. Девушка убеждена, что в преддверии появления малыша важно эмоциональное состояние будущей матери, а не литература, которую она изучает. Главное, как считает актриса, прожить беременность и ощутить малыша под сердцем.
Арзамасова призналась, что беспечно провела беременность и не жалеет об этом.
«Не знаю, хорошо это или плохо. Но я считаю, что к родительству нельзя подготовиться», - рассказала Елизавета в личном блоге.
Арзамасовой после появления малыша помогала мама. Бабушка находилась рядом с маленьким Львом с первых дней жизни.