Елизавета Арзамасова высказалась о беременности

Елизавета призналась, что она никак не готовилась к рождению сына. Девушка убеждена, что в преддверии появления малыша важно эмоциональное состояние будущей матери, а не литература, которую она изучает. Главное, как считает актриса, прожить беременность и ощутить малыша под сердцем.