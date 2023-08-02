Клава Кока показала любовное послание, которое хранила в тайне

В личном блоге Клава выставила заметку из телефона, в которой описывала свои чувства, относительно некого мужчины.

Артистка решила рассказать поклонникам, что чувствовала в тот период и как переживала свои эмоции. Оказалось, что чувства девушки были невзаимные.

«Я теряла себя, отдавая все для человека, которому это было не нужно», - написала артистка.