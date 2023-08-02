Клава Кока показала любовное послание, которое хранила в тайне

Клава Кока показала послание возлюбленному, которое год хранила в тайне
В личном блоге Клава выставила заметку из телефона, в которой описывала свои чувства, относительно некого мужчины.
Артистка решила рассказать поклонникам, что чувствовала в тот период и как переживала свои эмоции. Оказалось, что чувства девушки были невзаимные.
«Я теряла себя, отдавая все для человека, которому это было не нужно», - написала артистка.
Свои чувства артистка выразила в треке «Сорвалась». Певица призналась, она уже прожила те эмоции и может сказать, что это все в прошлом.
Напомним, Клава попробует найти свою любовь в шоу «Сердце Клавы». Поклонники подозревали Коку в романе с Дмитрием Масленниковым. Однако блогер рассказал, что их с артиской связывает только дружба.