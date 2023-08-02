Актер Роберт Дауни-младший раздаст шесть своих автомобилей

Актер Роберт Дауни-младший заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что раздаст шесть автомобилей из собственной коллекции.

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Машины раздадут в рамках проекта RDJ Dream Cars Sweepstakes. В розыгрыше, который продлится до 16 июля 2024 года, могут участвовать граждане США, Канады и Великобритании. Спонсором указан благотворительный фонд Эдварда Чарльза.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, человек может отправить письмо с именем и контактными данными на почтовый ящик проекта.

На сайте представлены машины Дауни-младшего марки Chevrolet Corvette, Buick Riviera, Mercedes-Benz 280SE, Chevrolet K10 Pickup, VW Bus и Chevrolet El Camino. Каждая из них переделана в свою более экологичную версию, чтобы оказывать меньшее негативное воздействие на окружающую среду.