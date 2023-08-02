Вдова Абдулова показала подросшую дочь

Вдова Александра Абдулова Юлия показала, как выглядит подросшая дочь актера. Фотографию она опубликовала в своих социальных сетях.

Юлия редко делится подробностями личной жизни в социальных сетях, но решила показать свою дочь Женю, сейчас девочке 16 лет.

В посте она опровергла слухи о том, что состоит в отношениях. Она намекнула, что посвящает все свободное время своей дочери.

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"Это Женя. Моя любовь. Ей 16 лет. Мы всегда рядом. И да, я уже могу на нее положиться. Всем любви", — написала она.

Юлия и Александр Абдулов поженились в 2006 году. В 2007 у них родилась дочь Женя. Спустя год после ее рождения Александра Абдулова не стало.