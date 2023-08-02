Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер расстались

Американский актер Тимоти Шаламе и модель Кайли Дженнер расстались спустя семь месяцев отношений, сообщает Life & Style со ссылкой на источник.

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По его словам, причиной расставания стал плотный график обеих звезд. Он уточнил, что и Шаломе, и Дженнер постоянно работают и путешествуют, и у них нет времени на отношения.

Она говорит людям, что отношения между ними, естественно, сошли на нет, потому что они оба заняты и путешествуют, — рассказал собеседник издания.

При этом подруги Дженнер утверждают, что Шаламе мог закрутить с ней роман с целью пропиарить фильм «Вилли Вонка», в котором он играет главную роль.