Аль Пачино и его возлюбленная сходили на свидание

83-летнего Аль Пачино и его 29-летнюю девушку Нур Альфаллах заметили на свидании спустя полтора месяца после рождения их ребенка. Снимки пары опубликовал Daily Mail.

© Газета.Ru

Звездная пара попала в объективы папарацци во время ужина в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. Аль Пачино был одет в черный костюм свободного кроя, а Нур Альфаллах - в длинное черное платье облегающего силуэта. Очевидцы отметили, что, несмотря на недавние роды, возлюбленная актера была в хорошей форме.

16 июня Аль Пачино и Нур Альфаллах стали родителями мальчика, имя которого пока не раскрывается. Это четвертый ребенок Аль Пачино и первый у пары. У актера, который никогда не был женат, есть 33-летняя дочь Джулия Мария от преподавателя актерского мастерства Яны Тэррант, а также двойняшки — 22-летние Антон Джеймс и Оливия Роуз — от актрисы Беверли Д'Анджело.