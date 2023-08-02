Толкалина выложила откровенные фото после хейта ее фотосессии

45-летняя актриса Любовь Толкалина любит удивлять свою публику обнаженными фотографиями. Однако далеко не всем нравятся такие снимки артистки.

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Тем не менее, Толкалина продолжает делиться откровенными кадрами. Недавно звезда выложила фото, на котором она запечатлена в белом боди. Недоброжелатели раскритиковали актрису за внешний вид и пикантные позы.

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