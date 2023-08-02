Айза рассказала о «самом страшном ужасе» во время отдыха с Гуфом на Пхукете

«Был полный ад: он орал, мы извинялись и даже не понимали, за что. Он так кричал, размахивал стволом!» — пожаловалась она, добавив, что в итоге Гуф сумел договориться с тайцем и спрятал за собой ее и детей. Местный житель все-таки показал им дорогу, но с криками.