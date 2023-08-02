«В детстве решала проблемы сама, без мамы»: интервью с Анфисой Чеховой

Телеведущая Анфиса Чехова проводит это лето в путешествиях. Она посетила Армению, Турцию, Бали, а в скором времени отправится в Монако. В интервью «Газете.Ru» телеведущая рассказала, почему мечтает жить за границей, объяснила свою любовь к психологам и вспомнила случай домогательства из детства.

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— Анфиса, судя по соцсетям, ваше лето проходит активно и в разных странах. Вы бы хотели жить в другой стране?

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— Мечтаю об этом всю жизнь. Не потому, что мне в России что-то не нравится, а в силу характера: я человек, который не любит сидеть на одном месте. Мне интересно жить в разных местах и познавать мир.

— Куда отправитесь в ближайшее время? Это путешествие будет с сыном?

— В Монако. Нет, без сына. Соломон сейчас в Грузии. Там проводит каждое лето и прекрасно отдыхает с бабушкой и дедушкой, с отцом (Анфиса Чехова была замужем за актером Гурамом Баблишвили. — Прим. «Газета.Ru»), братиком.

Соломон не любит часто созваниваться, переписываться. Когда он был со мной в Турции, его папа жаловался, что тот ему не отвечает на сообщения. Ну вот теперь наоборот (улыбается). Соломон абсолютно увлекающаяся натура. Ему некогда что-то рассказывать, он все время чем-то занят: недавно вот освоил езду на мотоциклах.

— Мотоцикл — опасный вид транспорта. Не волнуетесь?

— Я вообще не переживаю за ребенка. Если буду волноваться, вряд ли это как-то улучшит его жизнь. Он мальчик, ему надо научиться жить самостоятельно — ну не может вокруг него мама постоянно бегать и кудахтать.

Соломон катается в защите: на руках, ногах, голове. Можно и просто, играя во дворе, сломать себе что-то. Так что не вижу смысла постоянно переживать.

— Через месяц начнется школа. Чем Соломон будет заниматься, помимо учебы?

— Вот 1 сентября и решим, пока мы не определились. Точнее сын-то определился: хочет беззаботно проводить время в играх с друзьями. Но я мечтаю его занять.

Мне хочется отправить сына в кружки, в которых ему будет интересно. А это опять-таки решать не мне: надо предлагать варианты, а он будет выбирать. Правда, после первого раза ему нигде не нравится. Надо, чтобы ребенок мог походить, привыкнуть.

Однозначно должен быть какой-то спорт: папа Соломона считает, что его надо отдать в секцию по водному поло.

Что касается дополнительного иностранного языка, тут не знаю: Соломон и так владеет тремя языками: русским, английским и грузинским.

Сын прекрасно поет, на все мои предложения пойти куда-то отвечает отказом. Но опять-таки, потому что не пробовал. В прошлом году мы пытались ходить на битбокс. Вроде бы ему нравилось.

— Вы часто рассказываете, что после развода сохранили хорошие отношения с отцом Соломона. Дайте совет, как это сделать?

— Надо много работать над собой до развода. То, как люди расстаются, зависит от их наполненности: как они смотрят на мир, умеют ли прощать, умеют ли быть внимательными к другому человеку, могут ли договариваться.

Мы склонны обижаться, требовать. Люди — создания несовершенные, поэтому, чтобы хорошо расстаться, нужно воспитывать самого себя, учиться делать вещи, которые раньше не умел, например, выслушивать чужую точку зрения, быть снисходительным, понимающим.

То, что мы расстались с бывшим супругом в хороших отношениях — общая заслуга. Все время, что были вместе, мы внутренне росли, становились лучшими версиями себя.

Очень сложно разойтись на хорошей ноте с человеком, когда ты полон обид, злости, эгоизма. В таком случае всегда будет виноват другой: кто-то плохой, кто-то хороший.

Конечно, бывает и так, что ты развиваешься, а твоя вторая половина продолжает обижаться. В таком случае придется набраться терпения и дать человеку шанс дорасти до нормальных отношений. Потому что бывает, что супруги разводятся и делают друг другу всякие гадости, но я всегда говорю подругам: «Дай ему шанс, не руби с плеча, не отнимай отцовство, дай возможность осознать со временем».

— Я знаю, что вы давно работаете с психологом. В каких случаях к нему нужно обращаться?

— Психолог — человек, который поможет разобраться в себе, исправить то, что было неправильно заложено в детстве, посмотреть на себя со стороны. Да, психика у людей разная. Бывают те, у кого все стабильно, и те, кто воспитывался в хороших условиях, — им в меньшей степени нужен специалист. Но если у человека раз за разом в жизни происходят разводы, несчастья, трудности с работой, надо это не обсуждать с подружкой, попивая вино на кухне, а идти к психологу.

Хороший специалист должен быть с большим стажем работы, с клиентской базой. Я бы не доверяла психологу, который ведет частную практику, но популярен в интернете. Как правило, они делают все на публику, тратят много времени на то, чтобы работать над своей известностью. Те, кто популярен в соцсетях, дают общие советы, а вот работать тет-а-тет с человеком — на это у них нет времени.

— Недавно вы рассказали, что во время учебы в школе к вам приставали учителя. Что делать ребенку, который попал в такие обстоятельства? К кому обращаться: к родителям, учителям?

— Идти нужно точно к родителям. Не уверена, что надо сообщать учителям. В моей истории учителя не встали на мою сторону. Да и что может сделать учитель? Допустим, пришел к нему ребенок со словами: «Учитель биологии ко мне приставал». Вряд ли он пойдет к коллеге и скажет: «Зачем ты детей домогаешься?» А родителям сказать надо. А вот как воспримут эту новость родители — вопрос… Очень часто дети, страдая от домогательств близких, дядь, пап, отчимов, рассказывают маме, а та обвиняет ребенка во лжи. Наверное, в таком случае имеет смысл найти телефон службы доверия, позвонить и поговорить об этом с психологом, который подскажет, куда обратиться, как преподнести новости родителям.

— А вы рассказывали о случившемся родителям?

— Никто не пытался меня изнасиловать, к чему-то принудить. Это были завуалированные прикосновения, на которые я отвечала отказом. Я не сообщала маме, потому что мне казалось, что со всем справлюсь сама. У моей мамы не сильный характер, и я не прибегала к ее помощи. А папы рядом не было, чтобы он мог помочь, поддержать. Так что я просто не считала нужным расстраивать маму.

У меня сильный характер. Но есть большое количество девочек, тихонь, которые не расскажут, не дадут отпора — вот им надо обращаться ко взрослым.

— Две обсуждаемые темы сейчас — инъекции оземпика, которые колют звезды, чтобы похудеть, и скандал с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Можете прокомментировать эти новости?

— Любые инъекции должен назначать врач по показаниям. Оземпик выписывают эндокринологи. Моя мама, например, колет оземпик, так как у нее гиперинсулинизм (синдром, характеризующийся повышением уровня инсулина и снижением сахара в крови. — Прим. «Газета. Ru»).

Есть ситуации, когда человек худой, но хочет быть еще стройнее, покупает препарат и колет его себе самостоятельно. Если вы услышали про «чудо-уколы» — обратитесь ко врачу. Моей подруге вырезали желчный пузырь после оземпика, у нее атрофировалось чувство голода, она перестала есть — в итоге воспалился желчный и его пришлось удалять.