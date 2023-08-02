56-летняя Сальма Хайек показала фигуру в купальнике

Актриса Сальма Хайек поделилась с подписчиками личного блога новыми фотографиями в купальнике.

© Газета.Ru

На размещенных снимках 56-летняя Сальма Хайек отдыхает на яхте со своим инструктором по дайвингу Мартиной Энгель. На первом фото актриса позировала в желтом купальнике с эффектом пуш-ап, а на втором — в гидрокостюме для подводного плавания. Волосы актрисы были собраны в небрежный пучок, а макияж отсутствовал вовсе.

«Встречаюсь с моим любимым дайвинг-инструктором Мартиной Энгель», — подписала снимки звезда.

Новая публикация Хайек не оставила ее поклонников равнодушными. Многие из них отметили, что актриса находится в отличной физической форме и выглядит моложе своих лет.

«Самая красивая актриса», «Эта женщина неподвластна возрасту», «Вы стареете наоборот», «Лучшая», «Очень красивая и сексуальная», «Выглядите изумительно», — написали пользователи в комментариях.