Гвинет Пэлтроу предложила пожить в своем доме

Американская актриса Гвинет Пэлтроу предложила пожить в гостевом доме в своем поместье в калифорнийском Монтесито. Знаменитость собирается выставить объявление об аренде на Airbnb. Об этом сообщает New York Post.

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Актриса записала видео, на котором провела экскурсию по дому и прилегающей территории. В распоряжении жильцов будет просторный дом в светлых тонах. Среди развлечений Пэлтроу предложили посетить дегустацию в винной комнате, а также отдохнуть около бассейна. Стоимость проживания осталась неизвестна.

«Одиночество — часть человеческой жизни, но за последние несколько лет растущая изоляция и отсутствие какой-либо общности сделали нашу жизнь более раздробленной. У Airbnb возникла блестящая идея сделать что-то, чтобы мир стал менее одиноким, поэтому я приглашаю вас переночевать в моем гостевом доме в Монтесито», — написала актриса.