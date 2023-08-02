6 знаменитостей, жизнь которых изменилась после ДНК-теста

Уникальный набор генов может таить немало сюрпризов.

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Доказываем на примере звезд!

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Ева Лонгория

Звезда «Отчаянных домохозяек» неожиданно оказалась родственницей другой знаменитости — виолончелиста-вундеркинда китайского происхождения Йо-Йо Ма. Родство на уровне далеких поколений показал ДНК-тест. Кроме того, изучение генеалогического древа позволило выяснить интересный факт: прадед Евы девятого поколения был испанским колонизатором, и в 1760-х годах предкам актрисы была предоставлена земля в Мексике вдоль реки Рио-Гранде. После войны США и Мексики земля оказалась по американскую сторону границы.

Джордж Клуни

Только представьте удивление Джорджа, когда он узнал, что состоит хотя и в дальнем, но все же родстве с президентом. Благодаря ДНК-тесту удалось установить связь звезды «11 друзей Оушена» с Авраамом Линкольном. Если быть точнее, пра-пра-пра-прабабушка Клуни по материнской линии была сводной сестрой матери Авраама. Наверняка пятидолларовые банкноты с портретом 16-го президента США теперь напоминают Джорджу о предках.

Сэмюэл Л. Джексон

Благодаря исследованию ДНК актер обнаружил, что его корни ведут к племени банту в бывшей колонии Франции в Африке — Габону. Сэмюэл не только побывал в стране, откуда происходит его род, но и встречался с президентом Габонской республики и даже получил гражданство. Приключения были запечатлены на камеру и стали документальным сериалом «Порабощенные». Народ бенга (коренные жители Габона и Экваториальной Гвинеи), к слову, встретил знаменитость радушно — как потерянного сына.

Джулия Робертс

В начале 2023 года обладательница «Оскара» снялась в программе «В поиске своих корней». Эксперты установили, что громкую фамилию знаменитость унаследовала от прабабушки, которая вышла замуж за некоего Уиллиса Робертса в середине ХIХ века. Мужчина умер в 1864 году, и лишь десять лет спустя вдова родила Джона Робертса — деда актрисы. Серия генетических тестов помогла установить, что настоящий отец мальчика был соседом овдовевшей женщины, а звали его Генри Митчелл. По понятным причинам, сын не унаследовал фамилию биологического отца. Звезда «Красотки» призналась журналистам, что для нее эта история стала полной неожиданностью. Правда, менять фамилию на Митчелл Джулия не собирается.

Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч с помощью исследования ДНК обнаружил в себе королевскую кровь. Актер всегда казался аристократичным, и, видимо, дело не только в том, что он британец. Оказалось, что он потомок короля Ричарда III. Актера и монарха разделяют 16 поколений. Они связаны через нескольких родственников, но ближе всего — через прабабушку монарха, Джоан Бофорт. По иронии судьбы новость о родстве застала актера во время съемок в сериале «Пустая корона: Война роз». Он как раз играл своего знаменитого предка — наверняка гены помогли войти в роль. Кроме того, Бенедикт присутствовал на церемонии перезахоронения Ричарда III, могила которого долго считалась утерянной, а потом нашлась волей случая и с помощью ДНК-теста.

Стивен Тайлер