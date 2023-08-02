Певица Билли Айлиш снялась на унитазе со спущенными штанами

На размещенном снимке 21-летняя Билли Айлиш, одетая в мешковатую футболку, джинсы и кепку, сидит на унитазе со спущенными штанами. Спустя несколько часов звезда опубликовала селфи, на котором предстала перед подписчиками без макияжа.

За последние месяцы певица сильно изменилась внешне. Билли Айлиш, которую поклонники привыкли видеть в бесформенных брюках и растянутых футболках, все чаще появляется на публике в женственных нарядах. К тому же звезда сильно похудела после расставания со своим бойфрендом, 31-летним фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Однако не всем поклонникам понравились такие перемены. Устав от критики, Айлиш назвала осуждающих ее людей идиотами и призвала оставить женщин в покое, поскольку они могут одеваться, как хотят.